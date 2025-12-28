Addio a Brigitte Bardot una vita di scandali

Brigitte Bardot, nota per la sua carriera nel cinema e il suo impegno animalista, si è recentemente spenta. Attrice celebre sin dai primi anni ’50, ha lavorato con registi come Clouzot e Malle, lasciando un segno nel cinema europeo. Successivamente, ha dedicato la sua vita alla tutela degli animali, diventando un’icona della causa animalista. La sua figura ha attraversato scandali e successi, lasciando un’eredità complessa e duratura.

Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera della causa animalista. È scomparsa a 91 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

