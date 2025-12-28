Addio a Brigitte Bardot una vita di scandali

Brigitte Bardot, nota per la sua carriera nel cinema e il suo impegno animalista, si è recentemente spenta. Attrice celebre sin dai primi anni ’50, ha lavorato con registi come Clouzot e Malle, lasciando un segno nel cinema europeo. Successivamente, ha dedicato la sua vita alla tutela degli animali, diventando un’icona della causa animalista. La sua figura ha attraversato scandali e successi, lasciando un’eredità complessa e duratura.

Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera della causa animalista. È scomparsa a 91 anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot: il cinema mondiale in lutto Leggi anche: Addio alla diva Brigitte Bardot: il cinema mondiale in lutto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Celebrità italiane e non: i commoventi addii del 2025, da Eleonora Giorgi a Giorgio Armani. Addio a Brigitte Bardot, una vita di scandali - Vista per la prima volta nell'indimenticabile E Dio creò la donna, «BB» ha lavorato con alcuni dei più grandi registi della sua epoca, tra cui Clouzot, Malle e Godart, prima di diventare una pioniera ... vanityfair.it

Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... msn.com

Brigitte Bardot morta a 91 anni: film, amori, vita, carriera - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati B rigitte ... iodonna.it

Addio a Brigitte Schiffmann, vedova di Franco Scoglio: Lipari piange una “eoliana d’adozione” https://gazzettadelsud.it/p=2147938 - facebook.com facebook

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.