Addio a Brigitte Bardot Saverio Vallone sulla storia d’amore tra l’attrice e il padre Raf | Tra loro un amore importante mia madre scoprì il tradimento da una lettera – ESCLUSIVA

È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema e del talento francese, all’età di 91 anni. Tra le sue relazioni, si ricorda il legame con Raf Vallone, attore italiano e padre di Saverio Vallone. Secondo quest’ultimo, il loro rapporto fu segnato da un amore intenso, ma anche da un tradimento, scoperto attraverso una lettera. Di seguito, i dettagli di questa storia e le parole di Saverio Vallone.

Tra i tanti amori di Brigitte Bardot, scomparsa oggi all’età di 91 anni, ci fu anche Raf Vallone. I due si conobbero nel 1958 quando la Bardot era già una star mondiale e lui un attore acclamato. Tra loro scoppia una passione intensa seppur clandestino. Vallone è sposato con Elena Varzi da cui ha avuto due figli. In quel periodo, un fotografo immortala la coppia mentre sfreccia per Parigi in una cabriolet bianca. Quegli scatti arrivano alla redazione dell’Europeo ma un intervento provvidenziale di Oriana Fallaci ferma tutto. Successivamente, la Bardot parte per Siviglia per girare “La donna” con Julian Duvuvier e proprio la distanza raffredda il sentimento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Addio a Brigitte Bardot, Saverio Vallone sulla storia d’amore tra l’attrice e il padre Raf: “Tra loro un amore importante, mia madre scoprì il tradimento da una lettera” – ESCLUSIVA Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, il patrimonio da attrice e l’impegno economico per la fondazione Leggi anche: Brigitte Bardot, così è morta l'attrice: «Ha detto una parola al marito e tutto è finito». Scontro sull'eredità tra il figlio e la fondazione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Addio a Brigitte Bardot nella sua Saint-Tropez - Si è spenta a 91 anni la stella di Brigitte Bardot, prima star planetaria simbolo stesso di una bellezza senza limiti, quasi sfrontata, poi ribelle indomita in difesa della causa animale. ansa.it

Addio Brigitte Bardot: leggendaria attrice francese, icona anni '60, attivista - La sua Fondazione "annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per ded ... msn.com

Addio a Brigitte Bardot. Muore a 91 anni il simbolo dell’erotismo francese, poi paladina degli animali - La star del cinema – conosciuta nel mondo come BB – si era ritirata dalle scene da decenni, occupandosi di animali e beccandosi diverse denunce per diffamazione nei confronti degli immigrati B rigitte ... iodonna.it

Addio a #BB, a cui venne dedicato anche un #brano divenuto poi un immancabile #tormentone delle feste #BrigitteBardot #JorgeVeiga #DiscoSamba #Capodanno facebook

Brigitte Bardot, addio all'icona del cinema francese. Cinquant'anni fa l'ultima apparizione da attrice #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.