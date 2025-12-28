Addio a Brigitte Bardot morta in Francia l’icona del cinema

È stata confermata la morte di Brigitte Bardot, celebre attrice francese, avvenuta oggi in Francia all’età di 91 anni. Icona del cinema e figura di riferimento nel panorama culturale, la sua scomparsa segna la perdita di una delle protagoniste più rappresentative della storia del cinema francese. La notizia, riportata da agenzie come Agi e Ansa, è stata accolta con rispetto e riflessione.

Secondo quanto riportano l’Agi e Ansa l’attrice Brigitte Bardot è morta oggi in Francia. Aveva 91 anni. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome, dedicata alla protezione degli animali e creata dall’attrice francese nel 1986. Bardot era stata ricoverata un mese fa a un ospedale di Tolone per un «intervento chirurgico nel quadro di una grave patologia». Un ritratto di Brigitte Bardot fatto da Andy Warhol, esposto alla Gunter Sachs auction items a Monaco, 2012 Le pellicole che la resero celebre. Nata il 28 settembre 1934 a Parigi Bardot è un simbolo del cinema francese e internazionale, protagonista delle pellicole negli anni Cinquanta e Sessanta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a "BB", icona del cinema e paladina degli animali Leggi anche: Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a "BB", icona del cinema e dei diritti degli animali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni; Addio BB, simbolo di bellezza e difesa degli animali; Lutto per George Clooney, è morta la sorella Ada: La donna più coraggiosa del mondo; Morta schiacciata dal cavallo, martedì 30 l’addio a Jessica Caratti. È morta Brigitte Bardot, addio alla diva del cinema sex symbol per eccellenza: aveva 91 anni - Da sex symbol degli anni '60 ad attivista per i diritti animali, BB ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema e nella società ... ilfattoquotidiano.it

