Addio a Brigitte Bardot | l’icona del cinema francese si è spenta a 91 anni

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brigitte Bardot, iconica attrice e cantante francese, si è spenta all’età di 91 anni. Celebre per il suo talento e la sua bellezza, ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla tutela degli animali. La sua figura rimane una presenza significativa nella storia del cinema e della cultura francese.

Brigitte Bardot, la celeberrima attrice e cantante francese diventata una sex symbol internazionale prima di abbandonare l’industria cinematografica per dedicarsi all’attivismo per i diritti degli animali, è morta all’età di 91 anni. Da tempo lottava con una grave malattia. Nata nel 1934 a Parigi, crebbe in una famiglia benestante e cattolica, ma eccelleva abbastanza come ballerina da essere ammessa a studiare danza classica, ottenendo un posto al prestigioso Conservatorio di Parigi. Allo stesso tempo trovò lavoro come modella, apparendo sulla copertina di Elle nel 1950, a soli 15 anni. Grazie al suo lavoro come indossatrice, le furono offerti diversi ruoli cinematografici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

