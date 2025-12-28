Brigitte Bardot, celebre attrice e attivista, si è spenta all'età di 91 anni. Riconosciuta per la sua carriera cinematografica e il impegno per i diritti degli animali, la sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale e sociale. La Fondazione che porta il suo nome ha confermato la scomparsa, segnando la fine di un’epoca. Di seguito, ripercorriamo i momenti salienti della sua vita e le reazioni all’addio.

Icona mondiale del cinema e dell’animalismo: l’annuncio della scomparsa dalla Fondazione che porta il suo nome. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Addio a Brigitte Bardot, l’icona del cinema aveva 91 anni: i film, gli amori e il ritiro dalle scene | Foto e reazioni

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, l’icona del cinema aveva 91 anni: i film, gli amori e il ritiro dalle scene

Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese. Aveva 91 anni

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

E Dio creò la Diva: una serie celebra Brigitte Bardot a 50 anni dall’addio alle scene - Tra gli appuntamenti più attesi di Unifrance (a Parigi dal 14 gennaio) con il cinema e le serie che vedremo in Italia quest'anno, ci sono le prime due puntate (su sei) di Bardot, dirette dai registi ... repubblica.it

Brigitte Bardot, l’attrice che ha detto addio alla fama per diventare una paladina degli animali - Brigitte Bardot, una delle icone più celebri degli anni ’60 e ’70, ha rappresentato per decenni la sensualità e la bellezza incarnate. greenme.it

Brigitte Bardot oggi: dove vive e cosa fa/ La villa in Francia, l’amore per gli animali e l’addio alle scene - Brigitte Bardot, com'è oggi e dove vive la celebre star francese che nel 1974 ha deciso di abbandonare le scene definitivamente. ilsussidiario.net

Addio a #BrigitteBardot, il mito del cinema ci ha lasciati a 91 anni. L'annuncio della "Fondazione Brigitte Bardot" in una nota. La sua infinita eredità cinematografica x.com

Addio ad una leggenda del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni - facebook.com facebook