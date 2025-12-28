Addio a Brigitte Bardot le possibili cause del decesso | cosa sappiamo

Nelle prime ore del mattino si è diffusa la notizia della scomparsa di Brigitte Bardot, confermata ufficialmente intorno alle 10. Al momento, le cause del decesso non sono ancora state rese note, e si attende l’eventuale comunicazione delle autorità. La figura della Bardot ha lasciato un’impronta significativa nel cinema e nella cultura, e il suo addio suscita riflessioni e ricordi tra i suoi ammiratori.

Addio a Brigitte Bardot, le cause del decesso: cosa sappiamo – La notizia è arrivata nelle prime ore della mattina ed è stata confermata intorno alle 10.15 da fonti ufficiali vicine alla fondazione dell’attrice e da alcuni familiari. Brigitte Bardot è morta serenamente nella sua tenuta, all’età di 91 anni. Con lei se ne va una delle figure più iconiche del cinema europeo del Novecento, una donna capace di segnare l’immaginario collettivo ben oltre lo schermo. Da tempo le sue condizioni di salute erano considerate fragili, anche se la diva aveva sempre mantenuto un riserbo assoluto sul proprio stato fisico, coerente con la scelta di una vita lontana dai riflettori negli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Addio a Brigitte Bardot, le possibili cause del decesso: cosa sappiamo Leggi anche: Addio a Brigitte Bardot: scomparsa l’icona del cinema francese Leggi anche: “Se n’è andata così”. Addio a Brigitte Bardot: le cause della morte La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Apple, le novità in arrivo nel 2026 per iPhone, iPad e Mac. Addio a Brigitte Bardot, icona del cinema francese - Brigitte Bardot rispondeva così a chi le chiedeva della propria vita, attraversata da un’infanzia difficile, con un’educazione troppo ... avvenire.it

