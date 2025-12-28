Addio a Brigitte Bardot il patrimonio da attrice e l’impegno economico per la fondazione

È venuta a mancare Brigitte Bardot, nota attrice e icona del cinema degli anni Cinquanta e Sessanta. A partire dagli anni Settanta, ha concentrato i propri sforzi sulla tutela degli animali, fondando un’organizzazione che ha rappresentato il suo impegno principale. La sua figura rimane un esempio di talento artistico e dedizione alla causa animalista.

A 91 anni è morta Brigitte Bardot. Una delle attrici più famose del cinema, vera diva degli anni Cinquanta e Sessanta, ha dedicato la seconda parte della sua vita alla tutela degli animali, creando una fondazione che è diventata uno dei pilastri del suo lascito. Grazie ai diritti legati al suo nome e alla sua produzione artistica, ha potuto gestire un ricco patrimonio sostenuto da ricavi editoriali e diritti musicali, essendo stata anche una cantante di successo. Il patrimonio stimato e le principali fonti di reddito. Negli anni Brigitte Bardot ha continuato a generare entrate anche dopo il ritiro dalle scene, avvenuto nel 1973. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

