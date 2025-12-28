Addio a Brigitte Bardot | il cinema mondiale in lutto

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brigitte Bardot, figura simbolo della bellezza e dell’eleganza francese. Attrice e icona culturale, la sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico internazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sua influenza e sul suo ruolo nel cinema e nella cultura del Novecento.

Brigitte Bardot era l’icona della bellezza francese per eccellenza, la risposta europea al fascino di Marylin Monroe. Oggi, ‘B.B., se n’è andata per sempre a 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del cinema. Lo rende noto la Fondazione che porta il suo nome. L'infanzia difficile e gli esordi nel cinema. Brigitte nasce a Parigi il 28 settembre 1934 da una coppia dell’alta borghesia francese e studia dalle suore ma, grazie al suo bel fisico, inizia la carriera da modella già a 14 anni. Nel 1952 sposa il regista Roger Vadim da cui divorzierà cinque anni dopo. Nello stesso anno esce Manina, ragazza senza veli, uno dei suoi primi film da protagonista che contribuisce a diffondere l’uso del bikini tra le donne dell’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Addio a Brigitte Bardot: il cinema mondiale in lutto Leggi anche: Addio alla diva Brigitte Bardot: il cinema mondiale in lutto Leggi anche: Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a "BB", icona del cinema e paladina degli animali Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Celebrità italiane e non: i commoventi addii del 2025, da Eleonora Giorgi a Giorgio Armani. Brigitte Bardot morta a 91 anni: addio a "BB", icona del cinema e paladina degli animali - La leggendaria musa del cinema francese scomparsa all'età di 90 anni, lascia ... msn.com

È morta Brigitte Bardot, l’attrice icona del cinema aveva 91 anni - Addio a Brigitte Bardot, icona di femminilità tra gli Anni Cinquanta e Sessanta, modella e attrice, che ha recitato in oltre 40 film di successo ... fanpage.it

Addio, B.B: muore a 91 anni Brigitte Bardot, icona femminile degli anni '60 - Attrice simbolo del cinema dalla fine degli anni 50 agli inizi degli anni 70, Brigitte Bardot, soprannominata B. comingsoon.it

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Brigitte Bardot. Lo riportano i media. La star francese, ricoverata da tempo, aveva 91 anni #brigittebardot x.com

