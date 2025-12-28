Addio a Brigitte Bardot icona del cinema francese Aveva 91 anni

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è deceduta all’età di 91 anni. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione a lei dedicata. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama cinematografico e culturale, rappresentando un simbolo di eleganza e charme. La scomparsa di Bardot segna la fine di un’epoca e il ricordo di una delle più grandi interpreti del cinema francese.

La leggendaria attrice francese, Brigitte Bardot, e' morta all'eta' di 91 anni: lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot in una nota diffusa oggi. "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel comunicato, che non precisa la data o il luogo della sua morte. Nota come "B.B", Bardot si e' allontanata dal mondo del cinema oltre 50 anni fa, ma ha lasciato una eredita' di una cinquantina di film e due scene entrate nel pantheon della settima arte: un mambo febbrile in un ristorante di Saint-Tropez in "E Dio creo' la donna" e un monologo, nuda, all'apertura di "Il disprezzo".

