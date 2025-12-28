Addio a Brigitte Bardot | i tratti distintivi del suo beauty look diventati iconici

Brigitte Bardot, icona di stile e bellezza, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. Il suo look distintivo, caratterizzato dalla frangia a tendina, i raccolti accurati e un make-up essenziale, è ancora oggi fonte di ispirazione. Questi elementi rappresentano un esempio di eleganza sobria e senza tempo, che ha contribuito a definire un’immagine di femminilità semplice e raffinata.

La frangia che si apre a tendina, i raccolti chiusi con nastri e fiocchi, il make-up fatto di pochi, ma incisivi alleati. Ricordiamo la celebre attrice, spentasi all'età di 91 anni, ripercorrendo il suo beauty look senza tempo.

