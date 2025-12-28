Addio a Brigitte Bardot Gli amori il bikini Saint Tropez la causa animalista

Se ne va Brigitte Bardot, icona del cinema e della moda degli anni 50 e 60. Nota per la sua bellezza naturale, i legami sentimentali e il leggendario stile di vita a Saint Tropez, ha anche dedicato gran parte della sua vita alla difesa degli animali e a battaglie politiche. La sua figura rimane simbolo di un’epoca, tra glamour e impegno civile.

