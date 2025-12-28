Addio a Brigitte Bardot | è morta a 91 anni la diva ed icona eterna di bellezza

Se ne va Brigitte Bardot, figura leggendaria del cinema e simbolo di eleganza. La celebre attrice francese, conosciuta per la sua bellezza e il suo stile inconfondibile, si è spenta all’età di 91 anni. La sua eredità rimarrà impressa nella storia del cinema e della cultura, rappresentando un’icona senza tempo che ha lasciato un segno indelebile.

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Brigitte Bardot, la celebra attrice francese diventata icona di una bellezza senza tempo in tutto il mondo. A darne la notizia è stata la Fondazione Brigitte Bardot con un comunicato diffuso sui social. Brigitte Bardot è morta: l’icona di bellezza e attrice francese aveva 91 anni. E’ morta Brigitte Bardot. L’attrice francese si è spenta all’età di 91 anni segnando di fatto la fine di un’epoca. La notizia è stata diffusa dalla Fondazione Brigitte Bardot con un comunicato inviato all’Afp. « La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua fondazione ». 🔗 Leggi su Superguidatv.it

