Addio a Brigitte Bardot dal mito cinematografico alle aule di tribunale | la parabola pubblica della diva francese

Brigitte Bardot, icona del cinema francese degli anni ’60 e successivamente attivista per i diritti degli animali, è venuta a mancare oggi, domenica 28 dicembre 2025. La sua carriera ha attraversato diversi ambiti, dalla fama cinematografica alla partecipazione pubblica e legale. Con questa notizia, si chiude un capitolo importante della cultura e del patrimonio artistico francese.

Brigitte Bardot, la sex symbol francese degli anni ’60 divenuta una delle più grandi star del cinema del XX secolo e poi un’attivista per i diritti degli animali, è morta oggi, domenica 28 dicembre 2025. Aveva 91 anni. Bruno Jacquelin, della Fondazione Brigitte Bardot per la protezione degli animali, ha annunciato che Bardot è morta nella sua casa nel sud della Francia. Era stata ricoverata in ospedale il mese scorso. Bardot divenne una celebrità internazionale interpretando una sposa adolescente nel film del 1956 E Dio creò la donna. Diretto dal suo allora marito, Roger Vadim, il film suscitò scandalo. 🔗 Leggi su Notizie.com

Addio a un'icona del cinema: è morta Brigitte Bardot, aveva 91 anni

