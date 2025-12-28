addio a brigitte bardot da sex symbol alle battaglie per i diritti degli animali

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, è scomparsa all’età di 91 anni. Conosciuta inizialmente come sex symbol grazie a film come

Brigitte Bardot, l'attrice e cantante francese divenuta sex symbol, è morta all'età di 91 anni. Raggiunse la fama nel 1956 con il film "E Dio creò la donna", scritto e diretto dall'allora marito Roger Vadim. All'inizio degli Anni '70 annunciò il suo ritiro dalle scene e divenne sempre più attiva politicamente e un sostegno dei diritti degli animali. Nata nel 1934 a Parigi, la Bardot crebbe in una famiglia benestante e cattolica, eccelleva come ballerina tanto da essere ammessa a studiare danza classica, ottenendo un posto al prestigioso Conservatorio di Parigi. Contemporaneamente trovò lavoro come modella, apparendo sulla copertina di Elle nel 1950, a soli 15 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

