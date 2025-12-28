Addio a Brigitte Bardot | da icona del cinema ad attivista controversa

Brigitte Bardot, celebre attrice e icona del cinema francese, ha lasciato il mondo all’età di 91 anni. Dopo una carriera di successo nel cinema e nella musica, ha scelto di dedicarsi all’attivismo per i diritti degli animali. La sua figura ha segnato un’epoca, suscitando ammirazione e discussioni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama culturale e sociale.

Brigitte Bardot, l'attrice e cantante francese che divenne un sex symbol internazionale prima di abbandonare l'industria cinematografica per dedicarsi all'attivismo per i diritti degli animali, è morta all'età di 91 anni. L'annuncio è arrivato domenica dalla Fondazione Brigitte Bardot attraverso un comunicato inviato all'agenzia France-Presse. "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la morte della sua fondatrice e presidente, Madame Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di abbandonare la sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua fondazione", recita la dichiarazione ufficiale, senza specificare l'ora o il luogo del decesso.

