Adamant a Latina. Trasferta in salita. Mercato, seguito Ricci.

Senza lo straniero e con il morale sotto ai tacchi, l’Adamant va alla ricerca dello scalpo sul parquet di Latina (ore 18), per provare a chiudere un 2025 che ha portato in dote la grande gioia della promozione ma che si sta chiudendo nel peggiore dei modi all’esordio in B Nazionale. I biancazzurri, freschi del ‘taglio’ di Santiago e dell’arrivo di Pierotti, che però non potrà essere a disposizione oggi essendo in attesa del nulla osta dalla federazione argentina, sono reduci da due mesi negativissimi fatti di otto sconfitte in nove partite, e sono stati risucchiati nelle zone calde di classifica, appena due lunghezze sopra alla zona playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
