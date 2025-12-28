acquisti su internet continua il boom i negozi zoppicano

La crescita dell’e-commerce in Italia sfiora ormai i 60 miliardi di euro, ma continua a poggiare su un paradosso evidente: quasi il 90 per cento delle vendite al dettaglio avviene ancora nei negozi fisici. Un equilibrio che, se letto a livello territoriale, assume contorni diversi e particolarmente significativi per province come Ferrara, dove il commercio di prossimità resta un presidio economico e sociale centrale. Nel 2024 la penetrazione dell’e-commerce sul totale delle vendite retail si è attestata al 13 per cento, con una quota che sale nei servizi e scende ulteriormente nei prodotti. In Emilia-Romagna, la percentuale di residenti che ha effettuato almeno un acquisto online nell’arco dell’anno è pari al 44,8 per cento, in linea con la Lombardia e leggermente sotto Veneto e Toscana, ma ben al di sopra della media del Mezzogiorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

