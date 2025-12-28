Accoltellato in piena movida per uno sguardo di troppo.

Agguato nel quartiere dello «struscio» partenopeo. Uno sguardo di troppo, una spallata e lo accoltellano in cinque. È in pericolo di vita Bruno Petrone, 18 anni, aggredito a Chiaia, quartiere bene di Napoli, venerdì notte mentre esce da un locale con un gruppo di amici. Due i colpi inferti per vendicare quell'affronto davanti a decine di persone nella via dei «baretti», al 24 di via Bisignano. Un fendente all'addome, un altro al fianco sinistro. In serata due minorenni di 15 e di 17 anni, si sono costituiti poco fa alle forze dell'ordine. Il primo avrebbe confessato di essere l'accoltellatore La vittima, uno studente incensurato e calciatore dell'Angri, viene soccorso immediatamente e trasportato in ambulanza all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

