Accoltella i figlioletti e i vicini intervenuti per salvarli | 9 morti tra cui 5 bimbi strage in Suriname

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre, in Suriname, un uomo di 43 anni ha aggredito con un coltello i propri figli e alcuni vicini, causando la morte di nove persone, tra cui cinque bambini. L'episodio ha sconvolto la comunità locale, portando alla luce un grave episodio di violenza familiare e sociale. La tragedia suscita riflessioni sulla prevenzione e sulla gestione delle crisi familiari.

La strage nella notte tra sabato 27 domenica 28 dicembre quando un uomo di 43 anni armato di coltello si è scagliato contro i 4 figlioletti tra i 5 ai 15 anni prima di colpire anche i vicini di casa, uccidendo anche un altro bimbo di 7 anni.

