Accende una stufetta elettrica e innesca un incendio che la uccide | morta Maria Catena Pistone

Maria Catena Pistone è deceduta a causa di un incendio causato dall’accensione di una stufetta elettrica in camera. La donna, nel tentativo di riscaldarsi, ha involontariamente provocato un rogo che ha avuto conseguenze tragiche. L’incidente sottolinea l’importanza di utilizzare con attenzione gli apparecchi di riscaldamento e di seguire le norme di sicurezza domestica.

Voleva scaldarsi, per questo ha acceso una stufetta elettrica in camera. Purtroppo ha innescato un incendio che l'ha uccisa.Un'anziana di 89 anni, Maria Catena Pistone, è morta in seguito a un rogo scatenatosi nel suo appartamento al civico 10 di via Verbano a Cinisello Balsamo (hinterland nord.

