Abbaglio Djimsiti Lautaro affonda l' Atalanta e riporta l' Inter in vetta alla classifica
Nella partita tra Atalanta e Inter, Lautaro Martinez ha segnato al 20'st, regalando ai nerazzurri una vittoria per 1-0 e la testa della classifica. La rete decisiva ha permesso all'Inter di ottenere tre punti fondamentali, mentre la prestazione difensiva dell'Atalanta, con alcune valutazioni sotto la media, non è stata sufficiente per evitare la sconfitta. Un risultato che influisce significativamente sulla posizione in campionato delle due squadre.
Atalanta-Inter 0-1 RETI: 20'st L.Martinez. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Djimsiti 5, Hien 5.5, Kolasinac 6 (30'st Samardzic 5); Zappacosta 6 (1'st Musah 6), De Roon 5, Ederson 5.5, Zalewski 5.5 (20'st Bernasconi 6); De Ketelaere 6, Pasalic 5.5 (13'st Sulemana 5.5); Scamacca 5. In panchina: Rossi, Sportiello, Scalvini, Comi, Brescianini, Ahanor, Maldini, Krstovic. Allenatore: Palladino 5.5. INTER. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta
Leggi anche: Lautaro riporta l’Inter in vetta, successo di misura nel finale. Spreco Samardzic per l’Atalanta
Abbaglio Djimsiti, Lautaro affonda l'Atalanta e riporta l'Inter in vetta alla classifica.
Abbaglio Djimsiti, Lautaro affonda l'Atalanta e riporta l'Inter in vetta alla classifica - 5, Kolasinac 6 (30'st Samardzic 5); Zappacosta 6 (1'st Musah 6), De Roon 5, Ederson 5. msn.com
SERIE A | Abbaglio Djimsiti, Lautaro affonda l'Atalanta e riporta l'Inter in vetta alla classifica. https://gazzettadelsud.it/p=2149365 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.