Abbaglio Djimsiti Lautaro affonda l' Atalanta e riporta l' Inter in vetta alla classifica

Nella partita tra Atalanta e Inter, Lautaro Martinez ha segnato al 20'st, regalando ai nerazzurri una vittoria per 1-0 e la testa della classifica. La rete decisiva ha permesso all'Inter di ottenere tre punti fondamentali, mentre la prestazione difensiva dell'Atalanta, con alcune valutazioni sotto la media, non è stata sufficiente per evitare la sconfitta. Un risultato che influisce significativamente sulla posizione in campionato delle due squadre.

