A1 inferno di traffico tra Ceprano e Frosinone per un maxi incidente tra quattro auto

Oggi sulla A1 tra Ceprano e Frosinone si è verificato un maxi incidente che ha causato gravi rallentamenti e blocchi nel traffico. L’incidente, coinvolgendo quattro auto, ha creato una situazione di criticità sulla principale arteria autostradale italiana in una giornata già complessa per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.

Incidente A1 adesso: inferno verso Roma, 14 km di coda - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it

Traffico sulla A1 Milano-Napoli, 11 chilometri di coda tra Frosinone e Ceprano dopo un incidente - Circa 11 chilometri di coda, dalle 9 di oggi sabato 3 agosto, sull'autostrada A1 Milano- roma.corriere.it

