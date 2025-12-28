A1 inferno di traffico tra Ceprano e Frosinone per un maxi incidente tra quattro auto

Oggi sulla A1 tra Ceprano e Frosinone si è verificato un maxi incidente che ha causato gravi rallentamenti e blocchi nel traffico. L’incidente, coinvolgendo quattro auto, ha creato una situazione di criticità sulla principale arteria autostradale italiana in una giornata già complessa per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.

È una domenica di estrema criticità per la viabilità sulla spina dorsale autostradale italiana. Un grave incidente, verificatosi verso l'oraa di praanzo di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, ha paralizzato il traffico nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma.La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

