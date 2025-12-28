A1 inferno di traffico tra Ceprano e Frosinone per un maxi incidente tra quattro auto
Oggi sulla A1 tra Ceprano e Frosinone si è verificato un maxi incidente che ha causato gravi rallentamenti e blocchi nel traffico. L’incidente, coinvolgendo quattro auto, ha creato una situazione di criticità sulla principale arteria autostradale italiana in una giornata già complessa per la viabilità. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione.
È una domenica di estrema criticità per la viabilità sulla spina dorsale autostradale italiana. Un grave incidente, verificatosi verso l'oraa di praanzo di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, ha paralizzato il traffico nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma.La dinamica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento tra quattro tir, code chilometriche e traffico bloccato
Leggi anche: Incidente in autostrada A1, cisterna si ribalta sulla Roma Napoli: 6 km di coda fra Ceprano e Frosinone
Incidenti e traffico paralizzato sull’A1: diversi chilometri di coda tra Napoli e Roma - Mattinata da incubo per gli automobilisti in transito sull’autoatrada A1 nel tratto compreso tra Napoli e Roma. msn.com
Incidente A1 adesso: inferno verso Roma, 14 km di coda - Resta aggiornato sullo stato del traffico e sulle chiusure dell'autostrada Milano - sicurauto.it
Traffico sulla A1 Milano-Napoli, 11 chilometri di coda tra Frosinone e Ceprano dopo un incidente - Circa 11 chilometri di coda, dalle 9 di oggi sabato 3 agosto, sull'autostrada A1 Milano- roma.corriere.it
LA VIABILITÀ DI CASTELLANETA È FUORI CONTROLLO! Oggi, tra il mercato e le festività natalizie, la città è andata in tilt: eravamo tutti imbottigliati nel traffico e, parcheggiare è diventata un’impresa! Questo non è disagio momentaneo: è un inferno quot - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.