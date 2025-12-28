A Varenna un Capodanno all' insegna della musica Pop dance

A Varenna, il 31 dicembre, si svolge l'evento “Aspettando Capodanno”, organizzato dal Comune di Varenna in collaborazione con l’associazione “Elysium Chorus”. La serata propone musica pop dance, offrendo un’occasione di intrattenimento e convivialità per salutare l’anno in modo semplice e coinvolgente. Un appuntamento dedicato a chi desidera trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera musicale e di condivisione.

