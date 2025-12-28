A Varenna un Capodanno all' insegna della musica Pop dance
A Varenna, il 31 dicembre, si svolge l'evento “Aspettando Capodanno”, organizzato dal Comune di Varenna in collaborazione con l’associazione “Elysium Chorus”. La serata propone musica pop dance, offrendo un’occasione di intrattenimento e convivialità per salutare l’anno in modo semplice e coinvolgente. Un appuntamento dedicato a chi desidera trascorrere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera musicale e di condivisione.
Sarà una serata di musica, energia e grande spettacolo quella che animerà l'evento “Aspettando Capodanno”, consolidata iniziativa organizzata dal Comune di Varenna in collaborazione con l’associazione “Elysium Chorus”. Per l’imminente edizione 2025 in Piazza San Giorgio arriveranno i Jam Live. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
San Silvestro a Varenna musica Pop-Dance e show coreografico per salutare il 2026 - Tutto pronto a Varenna per il tradizionale appuntamento di San Silvestro. resegoneonline.it
Capodanno, la festa è nelle piazze. Musica e spettacoli sotto le stelle in tutta la provincia - A Macerata questa sera piazza della Libertà ospiterà il conto alla rovescia all’insegna del divertimento, dell’animazione e dello ... corriereadriatico.it
