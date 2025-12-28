A Usb ogni azione è orientata a proteggere il lavoro e i diritti delle persone

Da sempre, il nostro impegno si concentra sulla tutela del lavoro e dei diritti delle persone. La mia esperienza sindacale, iniziata nel 2015 in un magazzino logistico di Piacenza, ha rafforzato la convinzione che ogni azione deve essere orientata a garantire condizioni eque e dignitose per tutti i lavoratori.

