A Usb ogni azione è orientata a proteggere il lavoro e i diritti delle persone

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da sempre, il nostro impegno si concentra sulla tutela del lavoro e dei diritti delle persone. La mia esperienza sindacale, iniziata nel 2015 in un magazzino logistico di Piacenza, ha rafforzato la convinzione che ogni azione deve essere orientata a garantire condizioni eque e dignitose per tutti i lavoratori.

«La mia carriera sindacale è iniziata nel 2015 in un magazzino della logistica del polo logistico di Piacenza, con l’impegno quotidiano per difendere i lavoratori. Dopo anni di esperienza come coordinatore del SI Cobas, due anni fa sono passato in UILTrasporti, continuando a seguire delegati e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

a usb ogni azione 232 orientata a proteggere il lavoro e i diritti delle persone

© Ilpiacenza.it - «A Usb ogni azione è orientata a proteggere il lavoro e i diritti delle persone»

Leggi anche: Serie A in campo per i diritti delle persone con disabilità: "Il calcio è di tutti"

Leggi anche: Tirocini formativi, ogni anno un ponte verso il lavoro per 350 persone con Cescot Rimini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.