A Sacco memorie racconti e testimonianze con l' evento I giovani di un volta

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tema della memoria torna ad essere assoluto protagonista degli eventi di "Terre ritrovate, i viaggi delle radici nella Valle del Calore", la kermesse ideata per valorizzare le peculiarità dei borghi coinvolti, e il loro patrimonio di cultura, storia, tradizioni. L'ultimo evento della kermesse. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

a sacco memorie racconti e testimonianze con l evento i giovani di un volta

© Salernotoday.it - A Sacco memorie, racconti e testimonianze con l'evento "I giovani di un volta"

Leggi anche: A Sacco memorie, racconti e testimonianze con l’evento “I giovani di un volta”

Leggi anche: Storie, volti, racconti di vita. Memorie dal territorio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A Sacco una serata tra storia e comunità: protagonisti “I giovani di una volta”; A Sacco memorie, racconti e testimonianze con l’evento “I giovani di un volta”; A Gorga la XXV edizione della “Festa del fagiolo della Regina”; Tutto pronto a Salerno per il Capodanno in Piazza della Libertà con Mahmood.

sacco memorie racconti testimonianzeA Sacco memorie, racconti e testimonianze con l'evento "I giovani di un volta" - Il tema della memoria torna ad essere assoluto protagonista degli eventi di "Terre ritrovate, i viaggi delle radici nella Valle del Calore", la kermesse ideata per valorizzare le peculiarità dei borgh ... salernotoday.it

E se ci sedessimo per costruire | Dott.ssa Mode CASTANOU

Video E se ci sedessimo per costruire | Dott.ssa Mode CASTANOU

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.