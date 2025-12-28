A Ponte San Pietro l’incanto dei Re Magi | nella chiesa vecchia una mostra di presepi
A Ponte San Pietro, nella chiesa vecchia, è allestita una mostra di presepi dedicata ai Re Magi, organizzata dagli Amici del Presepio. L'esposizione, aperta ai visitatori, permette di scoprire diverse rappresentazioni tradizionali e artistiche della Natività. La mostra, già molto visitata, offre un’occasione per apprezzare il fascino delle creazioni natalizie e approfondire la tradizione dei presepi nel periodo delle festività.
DA VISITARE. Il viaggio dei Re Magi a Ponte San Pietro quest’anno è iniziato in anticipo. In chiesa vecchia è in corso la mostra di presepi a loro dedicata, allestita dagli Amici del Presepio, che sta registrando un afflusso continuo di visitatori, soprattutto nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Una mostra di presepi nel cuore di Bari vecchia: apre al pubblico l'esposizione a Palazzo San Michele
Leggi anche: A Ponte San Pietro tutto pronto per festeggiare l’incanto del Natale
Ponte San Pietro, autobus in fiamme alla stazione: nessun ferito fotogallery video - Grave incendio a Ponte San Pietro intorno alle 11 di questa mattina, martedì 20 agosto: un autobus ha preso fuoco in via Adamello, non distante dalla fermata della stazione. bergamonews.it
Ponte San Pietro, in fiamme autobus del servizio sostitutivo - Attimi di paura stamattina alla stazione di Ponte San Pietro, dove ha preso fuoco uno degli autobus del servizio sostitutivo, ancora pieno dei passeggeri. bergamo.corriere.it
Presepi Ponte San Pietro 2025
A Ponte San Pietro l’incanto dei Re Magi: nella chiesa vecchia una mostra di presepi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.