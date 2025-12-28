A Ponte San Pietro l’incanto dei Re Magi | nella chiesa vecchia una mostra di presepi

28 dic 2025

A Ponte San Pietro, nella chiesa vecchia, è allestita una mostra di presepi dedicata ai Re Magi, organizzata dagli Amici del Presepio. L'esposizione, aperta ai visitatori, permette di scoprire diverse rappresentazioni tradizionali e artistiche della Natività. La mostra, già molto visitata, offre un’occasione per apprezzare il fascino delle creazioni natalizie e approfondire la tradizione dei presepi nel periodo delle festività.

DA VISITARE. Il viaggio dei Re Magi a Ponte San Pietro quest’anno è iniziato in anticipo. In chiesa vecchia è in corso la mostra di presepi a loro dedicata, allestita dagli Amici del Presepio, che sta registrando un afflusso continuo di visitatori, soprattutto nei giorni festivi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

