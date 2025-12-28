A Pisa la Juve prima pende poi si raddrizza
La prima delle cinque partite «facili» che avrebbero dovuto permettere alla Juventus di avvicinarsi nel migliore dei modi al big match contro il Napoli di fine gennaio conferma che in serie A nulla può mai essere dato per scontato: prima infatti di acciuffare la vittoria contro il Pisa (Kalulu in collaborazione con Calabresi, Yildiz in pieno recupero), i bianconeri hanno fatto una fatica del diavolo a limitare gli scatenati padroni di casa, i quali possono recriminare per avere colpito due pali sullo 0-0. Comunque sia, la Juve vince la terza di fila in campionato (settima nelle ultime otto) e mette un altro po’ di entusiasmo nel motore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
