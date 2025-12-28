La prima delle cinque partite «facili» che avrebbero dovuto permettere alla Juventus di avvicinarsi nel migliore dei modi al big match contro il Napoli di fine gennaio conferma che in serie A nulla può mai essere dato per scontato: prima infatti di acciuffare la vittoria contro il Pisa (Kalulu in collaborazione con Calabresi, Yildiz in pieno recupero), i bianconeri hanno fatto una fatica del diavolo a limitare gli scatenati padroni di casa, i quali possono recriminare per avere colpito due pali sullo 0-0. Comunque sia, la Juve vince la terza di fila in campionato (settima nelle ultime otto) e mette un altro po’ di entusiasmo nel motore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Pisa la Juve prima pende, poi si raddrizza

