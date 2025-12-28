A passeggio tra i Camini accesi Due itinerari musica e mercatini
Oggi a Serravalle di Chienti torna " Camini accesi ", una giornata di vera montagna alla scoperta del territorio, promossa dal Comune e da La Catasta, con il contributo della Regione e il supporto tecnico di Contram. La manifestazione percorre l’ Alta Valle del Chienti come un filo narrativo. In mattinata due itinerari gratuiti (accompagnati dalle navette Contram, sponsor tecnico dell’evento) condurranno i partecipanti alla scoperta dell’ Abbazia camaldolese di Acquapagana, dei santuari di Madonna del Sasso e della Madonna del Piano, oppure lungo il percorso di archeologia industriale con visite alla Botte dei Varano e ai mulini ad acqua di Gelagna con i racconti di Fausto Barboni, per esplorare paesaggi rurali, architetture storiche e testimonianze del passato appenninico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
