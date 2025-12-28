A Palena si presenta L’Alchimista del Gusto | il nuovo libro di Maurizio Santilli

A Palena viene presentato “L’Alchimista del Gusto”, il nuovo libro di Maurizio Santilli. Un’opera che esplora memorie, sapori e territori, evidenziando il ruolo del cibo come elemento di narrazione e identità. Maurizio Santilli, docente di enogastronomia e ambasciatore del gusto, guida i lettori in un viaggio tra tradizione e cultura gastronomica. La presentazione si terrà sabato 30 dicembre.

Un viaggio tra memorie, sapori e territori, dove il cibo diventa narrazione e identità. È questo il filo conduttore de "L'Alchimista del Gusto", il libro firmato da Maurizio Santilli, docente di enogastronomia e ambasciatore del gusto per Doc Italy, che sarà presentato sabato 30 dicembre alle ore.

Palena, il 30 dicembre la presentazione del libro “L’Alchimista del Gusto” di Maurizio Santilli al Teatro Aventino - A Palena il 30 dicembre si terrà la presentazione del libro di Maurizio Santilli, “L’Alchimista del Gusto”, presso il Teatro Aventino alle 11. abruzzonews24.com

