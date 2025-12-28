A Palena si presenta L’Alchimista del Gusto | il nuovo libro di Maurizio Santilli

28 dic 2025

A Palena viene presentato “L’Alchimista del Gusto”, il nuovo libro di Maurizio Santilli. Un’opera che esplora memorie, sapori e territori, evidenziando il ruolo del cibo come elemento di narrazione e identità. Maurizio Santilli, docente di enogastronomia e ambasciatore del gusto, guida i lettori in un viaggio tra tradizione e cultura gastronomica. La presentazione si terrà sabato 30 dicembre.

Un viaggio tra memorie, sapori e territori, dove il cibo diventa narrazione e identità. È questo il filo conduttore de "L’Alchimista del Gusto", il libro firmato da Maurizio Santilli, docente di enogastronomia e ambasciatore del gusto per Doc Italy, che sarà presentato sabato 30 dicembre alle ore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

