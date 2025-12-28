Una maxi operazione quella che ha portato all'arresto di nove uomini appartenenti alla cupola di Hamas in Italia, il cui uomo di spicco è Mohammad Hannoun. Colui che, come si legge nelle carte, parlando con un'amica, dice che il loro compito è quello di fare la Jihad. Un'operazione, quindi, che svela un metodo e un pensiero, quello celato spesso dietro i cori ProPal nelle piazze in cui si incita a una "pace" che però non collima con quello che avviene dietro le quinte e con quello che viene pronunciato da loro stessi, che gioiscono per la morte di civili. Lo si evince, per esempio, da una conversazione tra Abu Falestine, la figlia di Raed Dawoud (membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas a partire da una data antecedente e prossima al gennaio 2010, referente con Hannoun della cellula italiana e dipendente dal 1° ottobre del 2016 di Abspp Odv, ovvero l'associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese con sede a Genova costituita il 3 luglio del 2023, diversa dalla Abspp) e il fratello di Hannoun, Awad. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "A Gaza si sacrificano col sangue. Noi combattiamo con il denaro"

Leggi anche: Cesari: "A Sorbolo ci sono i 'maranza' ma noi li combattiamo con la legalità"

Leggi anche: Qarabag, Jankovic: “Col Napoli si può perdere e pareggiare, ma noi saremo sempre noi stessi”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Gaza si sacrificano col sangue. Noi combattiamo con il denaro.

Gaza, sangue e vendetta. Hamas fa strage di rivali. Il disarmo ora è un rebus - E non sono meno agghiaccianti di quelle viste in 738 giorni ... ilgiornale.it

Gaza, "cibo sporco di sangue" dice il padre di un giovane ucciso - "Non vogliamo questi aiuti sporchi di sangue"; lo dice Hisham Hamad, padre di un ragazzo ucciso a Gaza mentre cercava di procurarsi una razione degli aiuti alimentari. quotidiano.net

Anbamed, 22 dicembre 2025 Genocidio a Gaza Nessun cessate il fuoco è in corso a Gaza. Si spara, si bombarda e si avanza con i carri armati. I droni israeliani hanno ucciso stamattina due palestinesi a nord di Gaza città. A Jebalia, i carri armati hanno sparat - facebook.com facebook