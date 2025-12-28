A fuoco Scienze Politiche a Roma Tre incendio in università | colonna di fumo denso e fiamme

Un incendio si è sviluppato presso la sede di Scienze Politiche dell'Università Roma Tre, situata in via Silvio D'Amico. Sono stati segnalati una colonna di fumo denso e fiamme. La situazione è in corso di valutazione dalle autorità competenti, mentre gli interventi di emergenza sono attualmente in corso per contenere l'incendio e garantire la sicurezza di studenti e personale.

Roma, incendio vicino all'Università Roma Tre: le parole dei Vigili del Fuoco - Un incendio è divampato nel pomeriggio davanti la facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre in via Ostiense. lapresse.it

Incendio Roma oggi, fiamme davanti a Roma Tre - Roma, 28 dicembre 2025 – Un incendio è divampato poco fa in un appartamento situato di fronte alla facoltà di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre, ... funweek.it

È minuscolo, coloratissimo e facile da confondere con il regolo, ma basta un dettaglio per riconoscerlo. Il fiorrancino è tra gli uccelli più piccoli d’Europa e colpisce per la sua spettacolare cresta “di fuoco”, gialla o arancio, che si apre durante le interazioni e il c facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.