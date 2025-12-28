A Christmas Carol musical che affronta il desiderio di redenzione

Bergamo. Un canto solitario e scorbutico che diventa coro collettivo, una voce scontrosa che, anche in occasione del Natale, (non) vuole tornare a far parte di una comunità rivolta ad un comune miglioramento. Ritorna Ebenezer Scrooge e il classico natalizio di Charles Dickens nel musical “A Christmas Carol”, presentato dalla Compagnia BIT sabato 27 dicembre alla ChorusLife Arena. Una novella che, nei suoi quasi due secoli di storia, ha avuto diversi adattamenti, tra cui alcuni cortometraggi nel periodo del cinema muto fino al “Canto di Natale di Topolino” e all’omonimo film d’animazione di Robert Zemeckis con Jim Carrey. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

