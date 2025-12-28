Sette italiane parteciperanno allo slalom di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: in Austria si disputerà l’ultima gara di questo anno solare, imperdibile appuntamento tra i pali stretti per salutare il 2025 e darsi appuntamento a gennaio, per riprendere la cavalcata che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La favorita della vigilia sarà la statunitense Mikaela Shiffrin, che punterà a proseguire la propria serie di vittorie tra i rapid gates. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 14.15 E 17.45 Riflettori puntati su Lara Della Mea, desiderosi di esprimersi ai massimi livelli dopo il settimo posto conseguito in gigante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora partono le italiane oggi nello slalom di Semmering 2025: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: A che ora partono le italiane oggi nello slalom di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: A che ora partono Sofia Goggia e le azzurre oggi, gigante Semmering 2025: n. di pettorale, tv, streaming

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quando partono Vinatzer e gli azzurri oggi, slalom Alta Badia 2025: orari, n. di pettorale, tv; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Alta Badia, startlist, streaming; Startlist slalom Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Startlist gigante Semmering 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane.

A che ora partono le italiane oggi nello slalom di Courchevel: n. di pettorale, tv, streaming - Martedì 16 dicembre andrà in scena sulle nevi di Courchevel (Francia) il quarto slalom della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. oasport.it