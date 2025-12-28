A che ora lo sci alpino oggi | startlist slalom Semmering tv streaming

È il momento dell’ultimo sforzo prima di una breve pausa per le festività di fine anno. Tocca alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile chiudere il 2025 del grande Circo Bianco, Semmering ospita infatti il quinto slalom speciale della stagione. La partenza delle due manche è prevista alle 14:15 e alle 17:45. Esiste un solo nome al comando, fino ad ora, tra i pali stretti. Mikaela Shiffrin ha letteralmente imperversato nelle fasi iniziali della competizione non concedendo neanche le briciole alla concorrenza. La statunitense guida la classifica di specialità a punteggio pieno grazie ai quattro successi ottenuti in altrettante gare. 🔗 Leggi su Oasport.it

