A Capodanno la fortuna è nel piatto 10 tradizioni da osservare

AGI - Il conto alla rovescia per la notte di San Silvestro è ufficialmente iniziato. Tra chi sta già lucidando le scarpe e chi ha già preparato il pigiama tattico per il "veglione sul divano", c'è un elemento che mette tutti d'accordo: il cibo. Ma se in Italia il binomio cotechino-lenticchie è un dogma, nel resto del mondo le tavole di Capodanno per "attirare" la fortuna riservano sorprese decisamente bizzarre (e deliziose). Chicchi d'uva: la corsa dei 12 rintocchi. In Spagna (e ormai anche in molte parti degli USA ), la sfida è contro il tempo. Allo scoccare della mezzanotte, bisogna mangiare 12 chicchi d'uva, uno per ogni rintocco dell'orologio.

Il menù di Capodanno: 10 piatti tipici da Nord a Sud - Il cenone di Capodanno rappresenta un momento speciale per celebrare e accogliere il nuovo anno, e ogni regione d’Italia ha i suoi piatti simbolo. 105.net

Cotechino e lenticchie, perché si mangiano a Capodanno 2025?/ Come è nata la leggenda dei cibi portafortuna - Cotechino e lenticchie il classico piatto di Capodanno per augurare buona fortuna, ecco da dove nasce la tradizione di questo abbinamento Cotechino e lenticchie è l’abbinamento immancabile e inserito ... ilsussidiario.net

Prossima estrazione... per un capodanno esplosivo..un mega panettone fichi e noci... decorato...con cornucopia in croccante e una valanga di noccioline e soldini di cioccolato....buona fortuna.... - facebook.com facebook

