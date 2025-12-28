A Bergamo e in Lombardia saldi in anticipo | al via da sabato 3 gennaio

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bergamo e in Lombardia, i saldi invernali iniziano anticipatamente, a partire da sabato 3 gennaio. Questa decisione permette ai commercianti di proporre le offerte già nei primi giorni dell’anno, offrendo ai clienti l’opportunità di approfittare degli sconti post natalizi. La stagione dei ribassi si svolge quindi con qualche giorno di anticipo rispetto alle consuete date, favorendo un periodo di acquisti più ampio e organizzato.

COMMERCIO. Il momento dei ribassi arriva qualche giorno prima del solito in Lombardia. Tutto già pronto per gli affari post natalizi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

