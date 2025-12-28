Cesena, 28 dicembre 2025 - Fin dal primo momento del ricovero all’ospedale Bufalini della bambina cesenate di due anni risultata positiva alla cocaina, figlia di una 33enne tossicodipendente in cura al Sert che ha dato in escandescenze il giorno di Natale, l’assessora alle politiche sociali Carmelina Labruzzo ha monitorato la situazione della piccola, ed è prima di tutto del suo stato di salute che informa. "La bambina è ancora ricoverata in Pediatri a”. “La bambina è ancora ricoverata in Pediatri a – dichiara l’assessora –: la situazione sanitaria è sotto controllo, altro non posso aggiungere per evidenti ragioni”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A 2 anni positiva alla cocaina: "Andrà in una comunità protetta"

