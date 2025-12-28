5 idee look per abbinare la più chic delle gonne ampie Suona la campana!

Scopri cinque semplici idee per abbinare la gonna a campana, uno dei capi più eleganti e versatili del guardaroba femminile. Con la sua linea svasata e la vita stretta, questa gonna richiama un fascino senza tempo, adatta a diverse silhouette. Ideale per creare look raffinati e senza eccessi, la gonna a campana si conferma un classico intramontabile con un tocco di vintage.

S tretta in vita e ampia sul fondo, la gonna a campana è da sempre sinonimo di eleganza. Amica di ogni silhouette, dalla più longilinea alla più curvy, ancora oggi conserva intatto quel fascino vintage che l’ha resa celebre negli anni Cinquanta. Cinque outfit ricercati con la gonna di pelle: la guida di stile per l’Inverno X Leggi anche › Segreti da fashionista. Come abbinare la gonna di pelle nell’Inverno 2025 Attenzione, però, a non chiamarla démodé: sebbene la sua allure rétro non sia stata scalfita, la gonna svasata sa adattarsi perfettamente ai tempi moderni. Merito della sua versatilità, che permette di abbinarla con nonchalance sia al più bon ton dei pullover che alla più casual delle giacche di pelle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

