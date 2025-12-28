Daniele Padelli, portiere dell'Udinese, torna a essere titolare in Serie A. Questa giornata lo ha visto difendere i pali dei friulani nella partita casalinga contro la Lazio, conclusasi con un pareggio 1-1. Con una carriera che supera i 40 anni, Padelli conferma la sua affidabilità e professionalità nel massimo campionato italiano.

Daniele Padelli torna titolare in serie A: il portiere valtellinese, infatti, oggi pomeriggio ha difeso i pali dell'Udinese nella sfida casalinga che i friulani hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 contro la Lazio.Parata decisivaA 40 anni, due mesi e due giorni, Padelli (che si piazza così. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

© Sondriotoday.it - 40 anni e non sentirli: Padelli di nuovo titolare e decisivo in serie A

