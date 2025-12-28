30 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 30 dicembre, ultimo giorno prima della fine dell’anno, segna il 364º giorno del calendario gregoriano. In questa data si ricordano eventi storici, si consulta l’oroscopo e si riflette sul proverbio del giorno: “A Capodanno, gallina e cappone fanno buon umore e buon polmon.” Un momento per guardare al passato e prepararsi al nuovo anno con consapevolezza e tranquillità.

Il 30 dicembre è il 364º giorno del calendario gregoriano. Manca 1 giorno alla fine dell'anno.Proverbio del giorno: A Capodanno, gallina e cappone fanno buon umore e buon polmon.Santo del giorno: Sant'Eugenio di Milano.Etimologia: Eugenio, dal greco eughénios, significa "nobile, ben nato".

