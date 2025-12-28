29 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 29 dicembre, penultimo giorno dell’anno, segna il 363º giorno nel calendario gregoriano. In questa data, si ricordano eventi storici, si consulta l’oroscopo e si riflette sul proverbio del giorno:

Il 29 dicembre è il 363º giorno del calendario gregoriano. Mancano 2 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: A San Davide l’inverno decide.Santi del giorno: San Tommaso Becket, protettore di bottai e fabbricanti di spazzole – San Davide (Re)Etimologia: Davide, dall’ebraico Dawidh. 🔗 Leggi su Veronasera.it

