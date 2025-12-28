28 dicembre la festa dei Santi Innocenti | la storia e il legame con Firenze
Firenze, 28 dicembre 2025 - Si celebrano oggi, 28 dicembre, i Santi Innocenti, una giornata in ricordo dei bambini che furono uccisi a Betlemme per ordine del re Erode. Una strage comandata affinchè tra essi morisse il bambino Gesù. Un giorno dedicato all’infanzia rubata e negata, di cui per prima si è interessata Firenze. Non è un caso che qui è nato l’Istituto degli Innocenti. Il tragico evento della strage di Erode, pur appartenendo a un passato lontano, assume in questo momento storico un significato dolorosamente attuale: nel mondo sono ancora troppe le guerre, le violenze e le crisi che colpiscono decine di milioni di bambini innocenti, privandoli della possibilità di crescere in pace, sicurezza e dignità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Tennis delirio, Livorno in festa per la Davis di Volandri. Berrettini, Cobolli e quel legame con Firenze
Leggi anche: Oggi 28 ottobre, Santi Simone e Giuda Taddeo: la storia degli apostoli che morirono insieme
Santo del giorno 28 Dicembre 2025: Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - sito ufficiale CEI; 28 dicembre, la festa dei Santi Innocenti: la storia e il legame con Firenze; Oggi una Messa per i santi martiri innocenti; 28 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.
28 dicembre, la festa dei Santi Innocenti: la storia e il legame con Firenze - Un giorno dedicato all’infanzia rubata e negata, di cui per prima si è interessata Firenze istituendo l’Istituto degli Innocenti ... lanazione.it
Festa della Santa Famiglia (Anno A) – 28 dicembre 2025 - Il Vangelo della Santa Famiglia ci presenta una scena di grande concretezza: una famiglia costretta a fuggire per salvare un bambino. famigliacristiana.it
28 dicembre: Domenica della Santa Famiglia - Festa della Santa Famiglia «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre » (Mt 2) ====================== Unità Pastorale Alta Val Dolo e Val d’Asta" Don ... redacon.it
ENERGIA, FESTA E SPETTACOLO Il 31 dicembre dai il benvenuto al nuovo anno ad Aquardens con il nostro New Year's Pool Party! Tra aperitivi in acqua, laser show, DJ set… vivrai una notte di Capodanno indimenticabile! Mercoledì 31 dicembre - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.