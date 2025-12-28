28 dicembre la festa dei Santi Innocenti | la storia e il legame con Firenze

Firenze, 28 dicembre 2025 - Si celebrano oggi, 28 dicembre, i Santi Innocenti, una giornata in ricordo dei bambini che furono uccisi a Betlemme per ordine del re Erode. Una strage comandata affinchè tra essi morisse il bambino Gesù. Un giorno dedicato all’infanzia rubata e negata, di cui per prima si è interessata Firenze. Non è un caso che qui è nato l’Istituto degli Innocenti. Il tragico evento della strage di Erode, pur appartenendo a un passato lontano, assume in questo momento storico un significato dolorosamente attuale: nel mondo sono ancora troppe le guerre, le violenze e le crisi che colpiscono decine di milioni di bambini innocenti, privandoli della possibilità di crescere in pace, sicurezza e dignità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

