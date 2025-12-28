28 dicembre Assunta di Elche | il miracoloso ritrovamento della statua in mare
Il 28 dicembre ricorre l’Assunta di Elche, un evento che celebra il miracoloso ritrovamento della statua della Vergine dell’Assunzione nel mare. Questa ricorrenza testimonia la profonda devozione della città spagnola di Elche verso la sua Patrona, simbolo di fede e tradizione. La giornata rappresenta un momento importante per la comunità locale, che rinnova il suo legame con la figura della Madonna attraverso celebrazioni e rituali.
È fortissima la devozione della città spagnola di Elche per la sua Patrona, la Vergine dell'Assunzione. Tutto nasce dal miracoloso ritrovamento in mare di una statua della Madonna Assunta in cielo. Elche (o Elx in valenciano) si trova nella comunità autonoma valenciana. Fondata dagli Iberi e ampliata dai Romani – che la chiamarono «Ilici Augusta»,.
