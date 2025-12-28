28 dicembre 1895 | il cinema aprì le porte al pubblico

Il 28 dicembre 1895 segna un momento fondamentale nella storia della cultura moderna, quando a Parigi i fratelli Lumière presentarono al pubblico il primo film cinematografico. Questo evento diede inizio a un percorso che avrebbe rivoluzionato il modo di raccontare storie e condividere immagini, lasciando un’impronta duratura nel panorama artistico e culturale mondiale.

Il 28 dicembre non è una data qualsiasi per la storia della cultura moderna. È il giorno in cui, nel 1895, a Parigi, i fratelli Auguste e Louis Lumière aprirono una porta destinata a non richiudersi più: quella del cinema. Oggi, a distanza di oltre un secolo, quando nel periodo natalizio le sale si riempiono di famiglie, gruppi di amici e spettatori attratti dalle prime visioni, vale la pena ricordare che questa abitudine così radicata nasce proprio da quella grande scoperta. La sera del 28 dicembre 1895, nel Salon Indien del Grand Café, una trentina di persone pagò un biglietto per assistere a uno spettacolo inedito: immagini in movimento proiettate su uno schermo e condivise collettivamente.

I fratelli Lumière organizzarono la prima proiezione cinematografica: 28 dicembre 1895 - Accadde oggi: I due fratelli Auguste e Louis sono stati due imprenditori cineasti e produttori francesi ricordati tra i pionieri della storia del cinema ... lapressa.it

Così, 130 anni fa, i fratelli Lumière inventavano il cinema - Il 31 dicembre 1895 a Parigi nacque il cinema moderno con la prima proiezione pubblica a pagamento dei fratelli Lumière ... ilfattoquotidiano.it

