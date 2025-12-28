2026 Soldi salute e pace | le speranze dei romani per l' anno nuovo

A pochi giorni dall'inizio del 2026, i romani condividono le loro speranze per l’anno nuovo. Tra desideri di maggiore stabilità economica, salute e serenità, emergono le aspirazioni di un futuro più equilibrato e positivo. Questi sogni riflettono le aspettative di una città che guarda al 2026 con speranza e volontà di miglioramento.

“Una laurea, la pace più soldi in busta paga, la salute”. Sono le speranze evocate dai romani alla vigilia del nuovo anno. Anno che per molti di loro verrà ricordato per Giorgia Meloni, Giuseppe Conte o per la morte di Papa Francesco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

