2025 le parole più storpiate dagli americani sono state ' Zohran Mamdani' e ' Louvre'
Nel 2025, alcuni termini sono risultati particolarmente difficili da pronunciare per gli americani, secondo studi di ‘Babbel’ e ‘The Captioning Group’. Tra le parole più storpiate figurano ‘Zohran Mamdani’ e ‘Louvre’, segnalando come anche le parole più semplici possano rappresentare una sfida nel panorama linguistico odierno. Questo fenomeno riflette le complessità e le peculiarità della pronuncia in un contesto di evoluzione linguistica globale.
Il 2025 è stato un anno particolare dal punto di vista linguistico. O almeno, così sembra per gli americani, che secondo ‘Babbel’ e ‘The Captioning Group’ hanno avuto un po’ di difficoltà nella pronuncia di alcune parole. Parliamo di conduttori di notiziari, presentatori tv, personaggi pubblici ma anche persone comuni. Tra le parole più storpiate negli Usa: ‘Zohran Mamdani’, il socialista democratico eletto sindaco di New York, e la parola ‘Louvre’. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
