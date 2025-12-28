2025 le parole più storpiate dagli americani sono state ' Zohran Mamdani' e ' Louvre'

Nel 2025, alcuni termini sono risultati particolarmente difficili da pronunciare per gli americani, secondo studi di ‘Babbel’ e ‘The Captioning Group’. Tra le parole più storpiate figurano ‘Zohran Mamdani’ e ‘Louvre’, segnalando come anche le parole più semplici possano rappresentare una sfida nel panorama linguistico odierno. Questo fenomeno riflette le complessità e le peculiarità della pronuncia in un contesto di evoluzione linguistica globale.

