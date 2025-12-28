2025 Anno Santo | il Giubileo della Speranza da Papa Francesco a Leone XIV
Il 2025 è stato l’anno del Giubileo della Speranza. Un Anno Santo particolare, aperto da un Papa e concluso da un altro Pontefice, circostanza che si è verificata solo nel 1700. La morte di Francesco. Il primo atto è stato il 24 dicembre del 2024 quando Papa Francesco, in sedia a rotelle, ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Immagini che resteranno impresse nella storia, segno di un pastore che ha donato tutto se stesso per il suo gregge. Bergoglio ha avuto un’attenzione particolare per i detenuti e ha voluto l’apertura di una Porta Santa nel carcere di Rebibbia, il 26 dicembre; il Giovedì Santo, pochi giorni prima della sua morte, si è recato nel penitenziario di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il giubileo dei due Papi - L'Anno Santo dedicato alla Speranza ha visto l'ultimo atto del Pontificato di Francesco e il primo atto di quello di Papa Leone XIV: una coincidenza che ha arricchito di significato questo Giubileo, ... tg24.sky.it
