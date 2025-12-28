Il 2025 è stato l’anno del Giubileo della Speranza. Un Anno Santo particolare, aperto da un Papa e concluso da un altro Pontefice, circostanza che si è verificata solo nel 1700. La morte di Francesco. Il primo atto è stato il 24 dicembre del 2024 quando Papa Francesco, in sedia a rotelle, ha aperto la Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Immagini che resteranno impresse nella storia, segno di un pastore che ha donato tutto se stesso per il suo gregge. Bergoglio ha avuto un’attenzione particolare per i detenuti e ha voluto l’apertura di una Porta Santa nel carcere di Rebibbia, il 26 dicembre; il Giovedì Santo, pochi giorni prima della sua morte, si è recato nel penitenziario di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2025 Anno Santo: il Giubileo della Speranza da Papa Francesco a Leone XIV

Leggi anche: Giubileo della Speranza, soci forlivesi del Rotary in udienza da papa Leone XIV

Leggi anche: Papa Leone XIV: "Giubileo giunge al termine, ma non finisce la speranza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giubileo, le Porte Sante si chiudono: le date e tutti i dettagli; Giubileo 2025 – celebrazione di chiusura dell’Anno Santo in diocesi il 28 dicembre; Giubileo, le date di chiusura delle Porte Sante: Santa Maria Maggiore la prima; Giubileo 2025. S. Messa per la chiusura dell’Anno Santo nell’Arcidiocesi.

Chiusura dell'anno giubilare a Foggia: cerimonia in cattedrale con concessione dell'indulgenza plenaria - I fedeli che parteciperanno alla celebrazione eucaristica, che si terrà in Cattedrale, potranno ottenere l’Indulgenza plenaria secondo le indicazioni stabilite dalla Chiesa. foggiatoday.it