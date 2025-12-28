2025 anno giubilare il Presepio di Mosaico in tutto il Friuli Venezia Giulia | lo spettacolare video
Nel 2025, anno giubilare, il Presepio di Mosaico di Alessandro Serena di Spilimbergo si presenta in tutta la sua bellezza in un video su YouTube. Questa iniziativa valorizza l'arte del mosaico e la tradizione natalizia nel Friuli Venezia Giulia, offrendo uno sguardo dettagliato sulle sue creazioni. Un’occasione per apprezzare il lavoro di un maestro locale e condividere la cultura di questa regione durante un anno speciale.
Uno spettacolare video su YouTube mette in mostra tutta la bellezza del Presepio di Mosaico, ideato dal maestro Alessandro Serena di Spilimbergo, che nell'anno giubilare 2025 si è fatto ammirare in tutto il Friuli Venezia Giulia.Le opere sono state esposte a Gorizia, Lignano Sabbiadoro, Villa. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
