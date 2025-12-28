? LIVE! Atalanta-Inter tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale di Atalanta-Inter, partita valida per la serata delle 20:45. Le formazioni, gli sviluppi e i risultati aggiornati saranno disponibili qui, con notizie precise e senza enfasi. L’arbitro designato è La Penna di Roma. Rimani con noi per tutte le informazioni sulla sfida, in modo chiaro e puntuale.

Atalanta-Inter (20:45). Atalanta: in attesa. Inter: in attesa. Arbitro: La Penna (sez. di Roma) Gli aggiornamenti in diretta. 19.25 – Anche l'inter è arrivata da pochi minuti allo stadio: tra poco la comunicazione delle formazioni ufficiali e l'inizio del riscaldamento prepartita. Il match sarà visibile anche gratuitamente su Dazn, senza necessità di sottoscrivere abbonamenti. leggi anche. Serie a Il regalo di Natale di Dazn: Atalanta-Inter visibile gratuitamente senza abbonamento. 19.10 – Arrivata allo stadio l'Atalanta a bordo del proprio bus: i nerazzurri hanno perso tutte le ultime 8 sfide giocate contro i milanesi, tutte con Gasperini da una parte e Simone Inzaghi sull'altra panchina.

