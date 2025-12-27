Ztl Bologna stop alle auto ibride dei non residenti | da quando
Bologna, 27 dicembre 2025 – Meno auto in centro storico: dal 1° gennaio 2026 stop agli ingressi in Ztl per le ibride dei non residenti. Dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore le misure di riduzione degli accessi e delle agevolazioni di sosta nel centro storico per le auto ibride annunciate dall’Amministrazione lo scorso febbraio. Pass virtuale solo ai residenti o alle aziende con sede nel Comune di Bologna. (DIRE) Roma, 4 giu. - Come ogni anno ritorna la tanto attesa Giornata Mondiale dell'Ambiente, un momento importante di confronto per istituzioni, aziende e famiglie per fare il punto sui progressi fatti in tema di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Come richiedere il pass virtuale prima di accedere al centro storico - Si deve richiedere il permesso prima di accedere alla Ztl. ilrestodelcarlino.it
